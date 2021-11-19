HONOR выпустит два складных телефона до весны

Ходят слухи, что Honor работает над складными устройствами. Сам бренд подтвердил эту информацию, сообщив кодовое название HONOR Magic X. Спустя несколько месяцев компания предлагает график выпуска не одного, а двух складных смартфонов Honor.

Согласно Changan Digital King, до весны Honor выпустит в Китае два складных смартфона. Если все пойдет по плану, то первая партия смартфонов будет представлена в 1 квартале 2022 года. Согласно информации, один из этих телефонов будет раскладываться вверх и вниз, а другой - влево и вправо. Другими словами, компания будет выпускать раскладушки, а также складные устройства в стиле планшетов, такие как Samsung Galaxy Z Flip3 и Galaxy Z Fold3. Предыдущие отчеты предполагали, что складной экран Honor будет похож на HUAWEI Mate X2. Это неудивительно, поскольку почти все устройства, выпущенные Honor после продажи Huawei, по прежнему напоминают продукты ее бывшей материнской компании. В основном это связано с тем, что разработка этих устройств могла начаться, когда два бренда работали под одной крышей. Honor будет использовать складные панели, поставляемые BOE и Visionox.