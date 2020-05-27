HP E14 G4 для фанатов портативности

Некоторое время назад на просторах интернета начали активно обсуждать портативные мониторы, которые, по мнению производителей и пользователей, действительно очень нужны в повседневной жизни. К примеру, в релиз отправился монитор HP E14 G4, который обладает достаточно приличным набором преимуществ и при этом является самым ярким портативным монитором на рынке. Его преимущество в том, что пользователь может взять такой монитор в любую точку мира, получив от этого просто море удовольствия. Ведь смотреть те же фильмы или сериалы в пути приятнее именно на большом экране с диагональю 14 дюймов, а не на небольшом дисплее смартфона. Также стоит сказать, что мы пока что не знаем стоимость HP E14 G4 для рынка России. Ждем информацию.