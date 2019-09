HP Elite Dragonfly ноутбук бизнес класса

HP представила новый ноутбук премиум-класса специально для бизнес-клиентов.

Ноутбук выглядит шикарно, экран можно открыть на 360 градусов, превратив его в планшет. Изготовлен он из алюминия, для облегчения веса.

Используется тачпад. Клавиатура с подсветкой и бесшумными клавишами для удобство работы. Поддерживается Wi-Fi 6, Также имеется внешний слот Nano-SIM для LTE.

13,3-дюймовый дисплей обеспечивает соотношение экрана к корпусу почти 86%. Процессор установлен Intel Core vPro восьмого поколения. 16 ГБ оперативной памяти LPDDR3-2133 SDRAM. в качестве запоминающего устройства доступны твердотельные накопители емкость от 128 до 512 Гб.

Производитель предлагает два порта Thunderbolt в формате USB Type C, порт USB 3.1 Gen 1, порт HDMI 1.4 и комбинированный порт для наушников и микрофона. Также предлагаются различные функции безопасности, такие как камера конфиденциальности HP (переключатель полностью отключает камеру от питания), HP Sure View Gen3 (дисплей плохо виден сбоку) и HP Sure Sense (защита AI от вредоносного ПО).

Ориентировочная цена ноутбука 2000 евро.