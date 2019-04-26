HP представила 65-дюймовый монитор за 299 999 рублей

Индустрия игр не стоит на месте и пользователи хотят иметь все более продвинутые устройства. 24 апреля в Москве состоялась официальная презентация игрового монитора OMEN X Emperium 65 с сумасшедшим размером в 65 дюймов (165,1 см) и ценником в 299 999 рублей и более.

Качество изображения

Монитор OMEN X Emperium 65 — это панель формата BFGD (Big Format Gaming Display), который создан специально для игр. Монитор имеет диагональ в 65 дюймов с разрешением 4K HDR, матрицей AMVA (Advanced MVA) и частотой обновления кадров 144 Гц. Яркость монитора составляет 1000 нит, что в несколько раз выше, чем в обычных мониторах. Этого значения более чем хватит для отображения игр в ярких, сочных цветах. Ни о каких возможных засветах не приходится и говорить, ведь матрица OMEN X Emperium 65 обладает 384 зонами локального затемнения.

Сзади монитора расположилась подсветка, которую можно настроить под цвет изображение отображаемое на нем. Подсветка также служит для рассеивания яркого света дисплея и защищает глаза от утомления.

Технология NVIDIA G-Sync

Технология NVIDIA G-Sync HDR позволяет синхронизировать частоту обновления экрана с параметрами графического адаптера NVIDIA, благодаря чему обеспечивается более плавная картинка во время игр без подлагиваний и задержек.

Аудиосистема и Медиавозможности

Существует вторая версия монитора OMEN X Emperium 65 с саундбаром мощностью в 120 Вт, которая обеспечивает качественное и насыщенное звучание Также OMEN X Emperium 65 оснащен встроенным модулем NVIDIA Shield TV, благодаря которому можно в удобном формате использовать популярные стриминговые сервисы, такие как YouTube и Netflix.

Цена

В России монитор OMEN X Emperium 65 будет в двух конфигурациях: с саундбаром за 339 999 рублей и без него за 299 999 рублей. На обе версии действует расширения гарантия, в которую входит бесплатная замена при обнаружении даже одного битого субпикселя. Также покупатели данного монитора могут воспользоваться бесплатной инсталляцией с помощью 2 инженеров компании.