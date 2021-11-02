HP представила доступный игровой монитор на 240 Гц

HP только что выпустила на рынок новый игровой монитор — это изогнутый игровой монитор с довольно внушительными характеристиками, но по очень разумной цене. Итак, давайте посмотрим на его особенности — на рынке игровых мониторов сейчас достаточно много интересных решений, но если производитель решил привлечь внимание потенциальных покупателей не только ценой, то это уже достаточно приятный бонус. Речь идет о новом игровом мониторе под названием Omen 27c с 27-дюймовой панелью с разрешением 2560 x 1440 пикселей. Он имеет панель VA, которая предлагает кривизну 1000R и даже поддерживает частоту обновления 240 Гц. Итак, если вы используете в своём ПК самые производительные компоненты и характеристики такие, что любые системные требования остаются далеко позади, вы можете рассчитывать на довольно плавный игровой процесс.

Частота обновления 240 Гц выводится через DisplayPort, а кабель HDMI поддерживает до 144 Гц — это тоже стоит учитывать, особенно когда хотите получить максимально плавную картинку. Дисплей при этом имеет контрастность 3000: 1 и поддерживает HDR400. Более того, панель монитора предлагает 450 нит яркости, что вполне прилично, плюс компания утверждает, что дисплей предлагает 99-процентный охват цветовой гаммы DCI P3. В то время как ценник в 530 долларов США не совсем можно назвать бюджетным, он вполне разумен для этих внушительных характеристик. Осталось только подождать, пока монитор появится на рынке России и посмотреть на его стоимость.
Комментарии и отзывы HP Omen 27c
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