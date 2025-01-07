HP представила умный монитор Omen 32x

Но в каком-то смысле встроенная платформа Google TV делает Omen 32x уникальным — система предоставляет рекомендации на основе истории просмотров и позволяет искать контент с помощью голосовых команд Google Assistant. Кроме того, монитор поддерживает трансляцию контента с мобильных приложений. Также одной из ключевых особенностей монитора является возможность одновременно стримить на четыре платформы, что для современных пользователей будет огромным преимуществом. Но пока что нет информации про дату релиза новинки, да и производитель не спешит сообщать стоимость. Есть предположение, что за эти умные функции придётся отдать слишком много денег, а значит, потенциальным покупателям обычные версии покажутся более интересными, особенно если у вас уже есть ПК со всеми необходимыми функциями.