HP представила умный монитор Omen 32x

Компания HP неожиданно выходит на рынок умных мониторов с новой моделью Omen 32x — это игровой монитор, который также работает как устройство для стриминга на базе Google TV. Этот монитор оснащён 31,5-дюймовой 4K IPS-панелью с частотой обновления 144 Гц, временем отклика 1 мс, пиковой яркостью 400 нит, а также поддержкой DisplayHDR 400 и Dolby Vision. Экран покрывает 95% цветового пространства Display P3 и 99% sRGB, плюс монитор поддерживает технологии G-Sync и FreeSync Premium. С другой стороны, хотя аппаратные характеристики устройства соответствуют современным стандартам, модель не особо выделяется среди других игровых мониторов этого класса.

Но в каком-то смысле встроенная платформа Google TV делает Omen 32x уникальным — система предоставляет рекомендации на основе истории просмотров и позволяет искать контент с помощью голосовых команд Google Assistant. Кроме того, монитор поддерживает трансляцию контента с мобильных приложений. Также одной из ключевых особенностей монитора является возможность одновременно стримить на четыре платформы, что для современных пользователей будет огромным преимуществом. Но пока что нет информации про дату релиза новинки, да и производитель не спешит сообщать стоимость. Есть предположение, что за эти умные функции придётся отдать слишком много денег, а значит, потенциальным покупателям обычные версии покажутся более интересными, особенно если у вас уже есть ПК со всеми необходимыми функциями.