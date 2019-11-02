HTC Exodus 1s и его функции

Компания HCT выпустила недорогую новинку смартфона.Аппарат получил название HTC Exodus 1s. В наличии имеются два слота для SIM-карт, microUSB-порт и стандартный аудиовыход на наушники диаметром 3,5 мм.Девайс располагает 4 ГБ «оперативки» и энергонезависимым модулем на 64 ГБ. Слот расширения рассчитан на карты памяти формата microSD на 512 ГБ.В качестве программного интерфейса используется операционная система Android версии 8.1 Oreo. В основе аппаратной схемы лежит мобильный чипсет Qualcomm Snapdragon 435.Аппарат получил дисплей формата 18:9 с разрешением стандарта HD+ и размером диагонали 5,7 дюйма. Фронтальная камера снабжена оптическим сенсором на 13 МП. В тыльной камере также установлен один датчик изображения на 13 МП.Стоимость новинки составит 219 долларов. Расцветка новинки будет серебристого цвета.