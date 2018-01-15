HTC U11 EYEs и его характеристики

HTC решила выделиться и выпустить смартфон с изюминкой. Особенностью модели U11 EYEs стала двойная 5-Мп фронтальная камера с портретным режимом.Новинка получила 6” Super LCD3-дисплей с разрешением 2160 х 1080 точек, защищенный по стандартам IP67 корпус из стекла и металла, технологию распознавания силы нажатия по краям Edge Sense, 12-Мп основную камеру Ultrapixel 3 с оптической стабилизацией изображения и технологией HDR Boost, а также пользовательский интерфейс Sense UI. Стоимость смартфона пока не известна.