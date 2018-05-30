HTC U12+ без переходника...

Мы буквально недавно говорили о том, что компания HTC делает множество вещей неправильно надеясь на какое-то чудо, видимо. Например, смартфон HTC U12+ вышел со стоимостью, которая вполне может конкурировать с флагманами других компаний. Это странно, ведь сейчас уже мало кто помнит HTC, да и покупать смартфон дороже того же Galaxy S9 тоже никто не будет, это просто нелогично. Теперь появилась информация, что производитель отказался от переходника на 3,5-мм в комплекте поставки. Если раньше его добавляли в комплект, то теперь вы получаете смартфон без него. Можно лишь купить отдельно переходник в фирменном магазине. Вот только зачем это делать? Если производителю жаль добавить переходник за 100 рублей в комплект смартфона с ценником в 800 долларов, то кто его тогда вообще будет покупать?