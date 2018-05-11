HTC U12+ будет стоить как Samsung Galaxy S9

Тайваньское издание ePrice, поделилось свежими подробностями о флагманском смартфоне HTC U12+, который еще не был представлен официально. Если верить источнику, цена устройства будет на уровне Samsung Galaxy S9 и составит 22 900 тайваньских долларов (769 американских долларов) за версию с 64 ГБ памяти. Версия с 128 ГБ обойдется в 24 900 тайваньских долларов или 835 долларов США. Продажи стартуют 1 июня. Официальный анонс HTC U12+, напомним, запланирован на 23 мая.

По предварительным данным, аппарат получит 6-дюймовый дисплей с разрешением QHD+, топовый процессор Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти, двойную 16+12-Мп основную камеру, двойную фронтальную камеру аккумулятор на 3420 мАч и Android Oreo с Sense 10, Edge Sense 2.0, а также полной поддержкой Treble и Face Unlock.