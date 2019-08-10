HTC U12+ начал получать обновление Android 9 Pie в Европе

В начале июля компания HTC анонсировала ОС Android 9 Pie для своего последнего флагманского смартфона U12+ и вот спустя месяц прошивка добралась до Европы.

Обновление уже начали распространять по воздуху. Оно весит 977 МБ. В новой версии ПО немного обновили интерфейс, а также добавили июльский патч безопасности и все основные особенности «пирога». Например, функцию адаптивной регулировки заряда батареи и яркости экрана, жесты управления и многое другое. Кроме этого разработчики компании удалили социальную сеть Google+ из новостной ленты BlinkFeed и оптимизировали работу смартфона.