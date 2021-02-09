HTC Wildfire E должен спасти компанию от забвения

Компания HTC достаточно активно пытается вернуться на рынок смартфонов, возродив один из своих дочерних брендов — Wildfire. Под этим брендом производитель выпускал достаточно доступные смартфоны, чтобы не мешать флагманам под оригинальным названием завоевывать рынок. Теперь производитель решил представить рынку смартфон HTC Wildfire E lite — упрощенную версию и без того доступного смартфона. Гаджет может похвастаться 5,45-дюймовым экраном с разрегением 1440 × 720, достаточно простым процессором MediaTek Helio A20 и встроенным накопителем лишь на 16 ГБ. Более того, теперь вместо обычного Android здесь установлен Android 10 Go Edition. Стоимость смартфона при этом составляет 100 долларов, чего вполне достаточно для того, чтобы привлечь аудиторию.