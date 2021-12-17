HTC Wildfire E2 Plus оценен в 13 тысяч рублей

Компания HTC пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Wildfire E2 Plus, которая сразу же появилась в российской продаже по рекомендованной цене в 13 тысяч рублей. Новинка характеризуется 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, 6,82-дюймовым экраном с разрешением 1640:720 пикселей, селфи-камерой разрешением 8 Мп, тыльной квадрокамерой на 13 Мп, 5 Мп, 2 и 2 Мп, восьмиядерной платформой Unisoc Tiger T610, батареей ёмкостью 4600 мАч, габаритами 174,2:78,6:9,3 мм, массой 210 граммов, предустановленной ОС Android 11, слотом для карты памяти microSD, 3,5-мм гнездом для наушников, портом USB Type-C, дактилоскопическим сенсором на задней панели, а также поддержкой беспроводной связи Wi-Fi (802.11 ac) и Bluetooth 5.0.