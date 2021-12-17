HTC Wildfire E2 Plus оценен в 13 тысяч рублей

Компания HTC пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Wildfire E2 Plus, которая сразу же появилась в российской продаже по рекомендованной цене в 13 тысяч рублей. Новинка характеризуется 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, 6,82-дюймовым экраном с разрешением 1640:720 пикселей, селфи-камерой разрешением 8 Мп, тыльной квадрокамерой на 13 Мп, 5 Мп, 2 и 2 Мп, восьмиядерной платформой Unisoc Tiger T610, батареей ёмкостью 4600 мАч, габаритами 174,2:78,6:9,3 мм, массой 210 граммов, предустановленной ОС Android 11, слотом для карты памяти microSD, 3,5-мм гнездом для наушников, портом USB Type-C, дактилоскопическим сенсором на задней панели, а также поддержкой беспроводной связи Wi-Fi (802.11 ac) и Bluetooth 5.0.

Комментарии и отзывы HTC Wildfire E2 Plus
Смартфон Oppo A16 оценен в 13 тысяч рублей…
Смартфон Oppo A16 оценен в 13 тысяч рублейКомпания Oppo дала старт российским продажам доступного смартфона Oppo A16, который был представлен еще в…
OnePlus объявляет о закрытой бета-программе Android 12 для с…
OnePlus объявляет о закрытой бета-программе Android 12 для сOnePlus уже выпустила бета-версию Android 12 для OnePlus 9 и 9 Pro , а теперь набирает тестеров для закры…
vivo S12 Pro проходит сертификацию 3C…
vivo S12 Pro проходит сертификацию 3CПохоже что vivo готовится выпустить свою серию S12. Преемник серии vivo S10, вероятно снова появится в тр…
Samsung Galaxy A53 засветился в бенчмарке…
Samsung Galaxy A53 засветился в бенчмаркеВ базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy A53, котор…
Представлен защищенный телефон OUKITEL WP17 с экраном 90 Гц…
Представлен защищенный телефон OUKITEL WP17 с экраном 90 ГцКомпания OUKITEL официально выпустила на рынок новый защищенный смартфон OUKITEL WP17. Совершенно новый O…
Oppo Reno 6 Lite получит 33-Вт зарядку …
Oppo Reno 6 Lite получит 33-Вт зарядку Сетевые источники раскрыли подробности о смартфоне Oppo Reno 6 Lite, который еще не был представлен офици…
Samsung реализовала фишки Android 12 в своей прошивке…
Samsung реализовала фишки Android 12 в своей прошивкеВ Android 12 был представлен Material You — новый язык дизайна, в котором были внесены столь необходимые …
Xiaomi подтвердила существование Redmi Note 11T 5G…
Xiaomi подтвердила существование Redmi Note 11T 5GПринадлежащая Xiaomi компания Redmi India объявила о том, что уже 30 ноября на местном рынке будет предст…
Обзор Google Pixel 6. Реальный опыт эксплуатации и тесты камерыОбзор Google Pixel 6. Реальный опыт эксплуатации и тесты камеры
Обзор ZTE Blade L210. Проблемный смартфон для мессенджеровОбзор ZTE Blade L210. Проблемный смартфон для мессенджеров
Обзор Poco X3 Pro 6/128GB. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор Poco X3 Pro 6/128GB. Смартфон с квадрокамерой и NFC
Обзор Infinix NOTE 10 Pro NFC. Лучший смартфон до 20 тысяч?Обзор Infinix NOTE 10 Pro NFC. Лучший смартфон до 20 тысяч?
Обзор Infinix Hot 10S NFC. Недорогой смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Infinix Hot 10S NFC. Недорогой смартфон с бесконтактными платежами
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor