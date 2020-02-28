HTC Wildfire R70 с тройной камерой и процессором MediaTek Helio P23

Тайваньская компания HTC анонсировала очередной бюджетный смартфон.

Новинка получила название HTC Wildfire R70 и она получила 6.53 дюймовый IPS дисплей с разрешением HD+ и каплевидный вырез для 8 Мп фронтальной камеры.

Основная камера получила 16 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Первой сенсор основной, второй сенсор глубины, а третий макро линза.

Новинка также получила разъем для наушников и сканер отпечатков пальцев на задней стороне. За производительность смартфона отвечает восьмиядерный процессор MediaTek Helio P23 в паре с 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 10 Вт. Новинка будет поставляться с предустановленной ОС Android 9 Pie.

Компания HTC цену на смартфон Wildfire R70 пока не раскрыла.