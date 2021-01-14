HTC представила смартфон Desire 21 Pro

HTC вернулся на рынок смартфонов с новой моделью Desire 21 Pro. Новинка представлена в среднем ценовом сегменте. На данный момент смартфон будет доступен только в Тайвани.

Новый HTC Desire 21 Pro получил поддержку 5G. Он оснащен 6,7 дюймовым экраном с разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц. Спецификация включает в себя чипсет Qualcomm Snapdragon 690 с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти хранения. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт.

На задней панели расположена квадрокамера с 48 МП датчиком, 8 МП сверхшироким сенсором, а также 2 МП датчиком глубины и макросъемки. Есть датчик отпечатков пальцев, разъем для наушников. Устройство с коробки будет работать на ОС Android 11.

Продажи смартфона стартуют 21 января. Рекомендуемая стоимость около 430 долларов.
Комментарии и отзывы HTC Desire 21 Pro
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