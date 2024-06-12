HTC представила смартфон U24 Pro

Как и предполагали ранее различного рода инсайдеры, сегодня компания HTC (да, она ещё жива, всё верно) официально представила новую модель смартфона под названием U24 Pro. Данный смартфон оснащён 6,8-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1080x2436 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Кроме того, этот дисплей защищён при помощи некого закалённого стекла Gorilla Glass, но производитель не спешит говорить каким именно. В основе устройства лежит процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ расширяемой внутренней памяти. Также стоит отметить, что этот смартфон работает на операционной системе Android 14 и имеет степень защиты IP67 от пыли и воды.

Основная камера устройства — 50 Мп с оптической стабилизацией изображения и диафрагмой f/1.88, также есть сверхширокоугольная камера на 8 Мп с диафрагмой f/2.2, а также телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом на 50 Мп с диафрагмой f/2. Конечно, есть и фронтальная камера — 50 Мп с диафрагмой f/2.45 и автофокусом. Ещё данный гаджет получил аккумулятор ёмкостью 4600 мАч, который поддерживает проводную зарядку мощностью 60 Вт, беспроводную зарядку мощностью 15 Вт и обратную беспроводную зарядку мощностью 5 Вт. Также имеется разъём для наушников 3,5 мм и двухцветный светодиод для уведомлений на фронтальной панели. Проблема в том, что HTC U24 Pro будет продаваться в ЕС по цене 564 евро, что делает его достаточно дорогим вариантом на фоне конкуренции со стороны различных китайских брендов.
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