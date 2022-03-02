HTC представит флагманский Android-смартфон в апреле

Как сообщается, HTC планирует выпустить флагманский телефон Android уже в следующем месяце. Новость поступила от тайваньского издания DigiTimes, которое получило подтверждение от генерального директора HTC Vive Asia-Pacific Чарльза Хуанга на мероприятии HTC в рамках MWC 2022. Новый флагман HTC станет первым в своем роде со времен HTC U12+, выпущенного еще в 2018 году. Предстоящий флагман HTC сосредоточится на VR и AR с глубокой интеграцией с собственной платформой метавселенной HTC с открытым исходным кодом, получившей название Viveverse.

Было бы интересно посмотреть, как поживает HTC, учитывая то, что она продала большую часть своего бизнеса смартфонов Google еще в 2018 году и с тех пор выпустила несколько бюджетных телефонов Android на ограниченных рынках.