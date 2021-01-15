HTC скоро представит новый смартфон Wildfire E3 с MediaTek Helio P22

HTC была крупнейшим в мире OEM-производителем Android смартфонов. Но сейчас компания практически не выпускает новые смартфоны. Тем не менее, компания планирует анонсировать еще один телефон - HTC Wildfire E3.

Смартфоны серии Wildfire от HTC были одной из самых популярных моделей на базе Android. Но в последние несколько лет компания использует этот бренд для бюджетных смартфонов. Согласно листингу, в телефоне будет установлен дисплей HD+, процессор начального уровня MediaTek MT6762d (Helio P22) в паре с 3 ГБ оперативной памяти. Смартфон будет работать под управлением Android 10 из коробки. Точная дата запуска смартфона HTC Wildfire E3 пока что остается загадкой, но телефон уже внесен в список Google Play, он должен стать официальным в ближайшее время.
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