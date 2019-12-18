HTC вновь увольняет сотрудников

Мы какое-то время назад уже рассказывали нашим читателям о том, что компания HTC переживает не лучшие времена. В определенный момент производитель начал допускать серьезные ошибки при разработке и релизе своих смартфонов, что привело к полной потере контроля над аудиторией. Потом был ряд увольнений и вот сейчас вроде бы компания укрепилась и была готова к покорению рынка, но не срослось. В компании вновь проводятся крупные сокращения, чтобы максимально снизить расходы на разработку продукта и его поддержку. Однако мы сильно сомневаемся, что тысяча сотрудников могут создать крутой смартфон, который поднимет компанию с колен, если три тысячи сотрудников не справились с этой задачей. Все же рынок смартфонов очень сложен.