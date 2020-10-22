HUAWEI Mate40 Pro занял первое место в DXOMARK Camera

омпания Huawei официально представила последний флагманский смартфон в виде серии HUAWEI Mate40.

Как и их предшественники, новинка оснащена впечатляющей камерой. HUAWEI Mate40 Pro набрал 136 и 104 балла в тестах DXOMARK Camera и Selfie, заняв первое место у Mi 10 Ultra и HUAWEI P40 Pro.

Некоторые из плюсов настройки задней камеры телефона включают широкий динамический диапазон, быструю и точную автофокусировку как для фотографий, так и для видео, хорошую оценку глубины в режиме боке, точный баланс белого в видео и многое другое.

Что касается минусов, сверхширокоугольная камера предлагает узкое поле зрения, периодическое квантование цвета и артефакты ореолов в видео, вариации резкости видео при ходьбе и многое другое.