Realme C100i оценили в 14 тысяч рублей

Компания Realme дала старт российским продажам смартфона Realme C100i, который базируется на 12-нанометровой однокристальной системе Unisoc T7250 с тактовой частотой до 1,8 ГГц. Новинка характеризуется 6,7-дюймовым LCD-экраном с разрешением HD+, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 900 нит и технологией DC-Dimming, поддержкой динамического расширения оперативной памяти до 18 ГБ, батареей Titan ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 15-Вт проводной и 6-Вт обратной проводной зарядок, конструкцией ArmorShell с ударопрочностью по стандарту MIL-STD-810H, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP64, корпусом толщиной 8,38 мм и массой 208 граммов, а также предустановленной операционной системой Android 16. Цена смартфона составляет 14 и 16 тысяч рублей за конфигурации с 4/64 ГБ и 4/128 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно.

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