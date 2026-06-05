Представлен HONOR Play 11 Plus 5G с АКБ на 7000 мАч

Компания HONOR объявила о выпуске на китайском рынке смартфона Play 11 Plus 5G, ключевой особенностью которого стало сочетание аккумулятора ёмкостью 7000 мАч и корпуса толщиной всего 7,34 мм и массой 185 граммов. Новинка также характеризуется восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 6500 Elite с тактовой частотой до 2,6 ГГц, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, 6,6-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2600:1200 точек, частотой обновления изображения 120 Гц и пиковой яркостью 6500 нит, поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт и обратной проводной зарядки, 50-Мп основной камерой, 8-Мп селфи-камерой, защитой от влаги и пыли по стандарту IP66, прочностью в соответствии с сертификатом SGS Gold, подэкранным дактилоскопическим сенсором, модулем NFC, ИК-портом, стереодинамиками и предустановленной прошивкой MagicOS 10 на основе ОС Android 16. Смартфон оценен в эквивалент 325 долларов.

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