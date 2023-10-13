HUAWEI начнет продавать в России смарт-часы с элементами золота 18 карат за 269 999 рублей

Huawei ) на своей презентации стратегии развития носимых устройств в Барселоне объявило о выпуске новых премиальных смарт-часов — HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN. Это первые часы компании, которые изготовлены с использованием сегментов золота 18 карат. Компания реализовала новую концепцию «Опережая тренды», сосредоточиваясь на объединении функциональности и стильного дизайна носимых устройств.Новые часы HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN не только отслеживают различные показатели состояния организма, но и обладают элегантным дизайном, органично вписываясь в стиль владельца. Они стали частью самой последней тенденции, где внешним характеристикам устройств уделяется такое же значение, как и их технологическим возможностям.

Предыдущая модель часов Huawei — HUAWEI WATCH Ultimate — уже получила высокие оценки экспертов и обозревателей. Эти часы оснащены широким рядом функций для дайвинга и могут герметично удерживать воду на глубине до 100 метров. Они были удостоены награды «Лучшие премиальные умные часы 2023–2024 гг.» Европейской ассоциации журналов по аудио- и видеотехнике (EISA).HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN включают в себя золотые элементы 18 карат, состоящих из 75% драгоценного металла в чистом виде. Ремешок смарт-часов легкий и регулируется без использования инструментов, позволяя индивидуально подстраиваться под стиль пользователя. Часы также предлагают уникальный циферблат с изображением карты мира в золотом цвете и более 25 000 других доступных циферблатов для выбора.HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN оснащены множеством инновационных технологий. Используя технологию TruSeenTM 5.0+, эти часы обеспечивают полноценный контроль состояния сосудов и уровня SpO2, а также позволяют определять жесткость артерий и предоставлять своевременную информацию о здоровье сердечно-сосудистой системы. Они также предлагают более 100 режимов тренировок, а также новый режим "Экспедиция" и поддерживают двухчастотную систему геопозиционирования с поддержкой пяти спутниковых систем.

Доступность

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN соответствует стандарту водонепроницаемости ISO 22810 и стандарту оборудования для дайвинга EN13319, что позволяет использовать часы на глубине до 100 метров в различных режимах дайвинга.HUAWEI продолжает удивлять нас инновационными продуктами, объединяющими функциональность и стильный дизайн. HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN — это результат стремления компании предоставить пользователям премиум-устройства, которые не только помогут им отслеживать здоровье, но и станут стильным аксессуаром, отражающим их индивидуальность.На HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN можно будет оформить предзаказа в магазинах группы «М.Видео – Эльдорадо» с 20 октября. Рекомендуемая цена составит 269 999 рублей.