HUAWEI nova 16 появился в продаже

Компания HUAWEI выпустила в китайскую продажу недавно представленные смартфоны nova 16, nova 16 Pro и nova 16 Ultra. Новинки оценены от 445, от 575 и от 695 долларов соответственно. Напомним, что базовый nova 16 получил 7-нанометровую однокристальную систему Kirin 9010S с максимальной частотой 2,5 ГГц, 6,68-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц, частотой регулировки яркости ШИМ- 2160 Гц и пиковой яркостью 5500 нит, основную камеру с модулями на 50 Мп и 50 Мп (перископический телеобъектив), фронтальную камеру разрешением 50 Мп, батарею ёмкостью 7000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 100 Вт, поддержку спутниковых сообщений BeiDou и фирменную операционную систему HarmonyOS 6.1.