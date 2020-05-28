HUAWEI объявила о проведении всемирного фотоконкурса NEXT-IMAGE 2020

HUAWEI приглашает своих пользователей со всего мира принять участие в крупнейшем международном конкурсе мобильной фотографии и видеороликов NEXT-IMAGE 2020. Конкурс HUAWEI NEXT-IMAGE 2020, доступный обладателям смартфонов HUAWEI, дает возможность любителям мобильной фотографии и видеосъёмки выиграть один из 70 денежных призов размером до 10 000 долларов. В жюри конкурса войдут ведущие мировые эксперты в области фотографии.

На конкурс принимаются фотографии и видеоролики шести категорий: необычные ракурсы и максросъемка, ночная съемка, категория ярких и эмоциональных кадров, портретная съемка, серия сюжетных снимков, а также категория видеороликов длительностью до 10 минут. Кроме основных призов, за которые будут бороться пользователи со всего мира, российские участники могут получить дополнительные подарки. Для этого необходимо подать заявку на участие в конкурсе через Сообщество HUAWEI. После окончания срока приема заявок HUAWEI отберет 20 фотографий, которые перейдут в следующий тур вместе с фотографиями с других конкурсных площадок. Победители получат флагманский смартфон HUAWEI P40 Pro, призеры – беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds 3.

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