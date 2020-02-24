HUAWEI представила складной смартфон Mate Xs

Сегодня на онлайн-презентации компания HUAWEI в Барселоне представила новый складной смартфон Huawei Mate Xs.

Смартфон HUAWEI Mate Xs оснастили новым топовым фирменным процессором Kirin 990 с поддержкой 5G связи и тонкий корпус с механическим шарниром Falcon Wing.

Также компания HUAWEI предлагает пользователям не только высокую производительность и широкий функционал смартфона, но и уникальную возможность переключаться между режимами смартфона и планшета.

Складной смартфон HUAWEI Mate Xs предлагает пользователям визуальный комфорт благодаря 8-дюймовому экрану с тонкими рамками, который складывается за счёт гибкой конструкции и нового механического шарнира. В шарнире Mate Xs используется жидкий сплав на основе циркония, который повышает прочность и обеспечивает раскрытие конструкции на 180°.

Также смартфон получил гибкий дисплей с двухслойной полимерной структурой, который разработан с использованием технологии склеивания гибкий дисплей с двухслойной полимерной структурой. В сложенном состоянии HUAWEI Mate Xs представляет собой смартфон с двумя экранами с диагоналями 6,6 и 6,38 дюйма. В развёрнутом виде смартфон превращается в 8-дюймовый планшет, отлично подходящий для широкого спектра сценариев использования.

За обработку видео отвечает 16-ядерный графический модуль Mali-G76, это самый мощный графический модуль компаний HUAWEI. Ещё новинка HUAWEI Mate Xs получил сверхчувствительную камеру Leica, состоящую из четырёх вертикально расположенных модулей. Где основной модуль 40 МП с широкоугольным объективом и диафрагмой f/1.8, модуль 16 МП со сверхширокоугольным объективом и диафрагмой f/2.2, модуль 8 МП с телеобъективом с диафрагмой f/2.4, оснащённый оптическим стабилизатором изображения, и 3D-модуль.

Благодаря складной конструкции роль фронтальной камеры в HUAWEI Mate Xs выполняет основная камера, что позволяет использовать все её возможности.

HUAWEI Mate Xs по умолчанию поддерживает многооконный режим Multi-Window, позволяющий отображать на экране сразу два приложения, которые могут при этом взаимодействовать друг с другом. Смартфон работает под управлением фирменной оболочки EMUI 10 на базе операционной системы Android 10.

Рекомендованная розничная цена HUAWEI Mate Xs составляет 2 499 евро.