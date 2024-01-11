HYTE представила СЖО THICC Q60 с огромным дисплеем

Вчера компания HYTE официально представила свою первую систему жидкостного охлаждения под названием THICC Q60, оборудованную массивным дисплеем IPS, на который можно выводить различного рода информацию или просто смешные картинки. В рамках презентации компания HYTE утверждает, что ультратонкий дисплей с матрицей IPS является самым крупным на рынке, имея диагональ в 5 дюймов и максимальное разрешение 720x1280 пикселей. Экран имеет прямоугольную форму, что выделяет новинку на фоне круглых и квадратных дисплеев, плюс благодаря большой диагонали вы можете видеть больше контента на экране. Более того, экран СЖО обладает частотой обновления в 60 Гц и яркостью 300 нит, а за экраном находится пиксельный qRGB-массив, который отвечает за повышение яркости работы дисплея и точность цветопередачи.

Впрочем, в плане охлаждения данная СЖО THICC Q60 тоже готова покорять потенциального покупателя — она оснащена двумя помпами, которые прогоняют жидкость с одним из самых низких уровней шума на рынке и отличной тепловой эффективностью. Насос оснащен подшипниками из керамики, используемыми в авиации, что гарантирует более длительный срок службы, плюс радиатор позволяет рассеивать предельное количество тепла для охлаждения даже самых горячих процессоров нового поколения. Стоимость новинки пока что не раскрывается, но такая система точно не может быть доступной — у неё дисплей лучше, чем у некоторых современных смартфонов за 300 долларов.
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