HYTE выпускает корпусный вентилятор Flow FA12

Компания HYTE расширяет ассортимент компонентов для ПК представив вентилятор HYTE Flow FA12. Это корпусной вентилятор, доступный в комплекте из трех штук.

HYTE Flow FA12 отличается высокой производительностью и обеспечивают бесшумную работу и увеличенный воздушный поток. Кроме того, вентиляторы серии Flow FA12 имеют гибридную конструкцию лопастей, что позволяет использовать их для установки не только в корпус, но и на радиаторы СЖО. Гидравлический динамический подшипник обеспечивает бесшумную и надежную работу в течение многих лет. Максимальная скорость вращения вентилятора составляет 1500 Об/мин.

Стоимость комплекта из трех вентиляторов HYTE Flow FA12 составляет 25 долларов.