Характеристики Google Pixel 8 Pro слили в сеть

Вчера зарубежные инсайдеры получили и сразу же опубликовали полные характеристики смартфонов Pixel 8 и Pixel 8 Pro, а затем появилась информация о ценах на данные гаджеты для США и Европы. К счастью, на этом поток инсайдов не закончился — только что в сети появились все маркетинговые материалы о будущих флагманах, которые раскрывают буквально всю интересную информацию. Например, в этих документах указано, что смартфон Pixel 8 Pro оснащён 6,7-дюймовым дисплеем Super Actua с технологией LTPO, оснащён полированной алюминиевой рамкой и матовым стеклом на задней панели. Ещё слитая информация указывает на то, что смартфон работает на базе процессора Google Tensor G3, хотя особенно радоваться этому факту не стоит, потому что прироста производительности у чипа просто нет.

Вместо этого производитель делает ставку на качество снимков, а также возможность снизить расходы на производство. Ещё в опубликованных материалах есть слайды с презентации, на которых компания отдельный акцент делает на камеру смартфона Pixel 8 Pro. В этих документах указано, что гаджет получит камеру на 50 мегапикселей и что эта камера будет снимать на голову выше, чем современные аналоги у смартфонов-конкурентов. Также потенциального покупателя ждёт 48-мегапиксельная камера для съёмки широкоугольных снимков и 48-мегапиксельный телеобъектив, так что в целом набор камер просто шикарный. Если всё это правда, то смартфон будет снимать на голову выше всех конкурентов на рынке.
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