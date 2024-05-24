Характеристики Honor 200 Pro слили в сеть

По информации сразу нескольких инсайдеров, китайская компания Honor представит модели смартфонов 200 и 200 Pro уже совсем скоро, 12 июня на фирменном мероприятии в Париже. Эти устройства обещают сделать более премиальными, чем когда-либо, благодаря ИИ-сервисам, которые позволят существенно прокачать пользовательский опыт работы с гаджетом. А сегодня в сеть слили таблицу характеристик обеих моделей, которая, вероятно, предоставлялась китайским ритейлерам для обучения продавцов в магазинах. Судя по этой информации, Honor 200 Pro будет оснащён премиальным чипом Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, тогда как Honor 200 получит процессор среднего класса Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. При этом Honor 200 получит 6,7-дюймовую AMOLED панель, а Honor 200 Pro получит дисплей немного большей диагонали в 6,78 дюйма.

Обе панели будут иметь разрешение 1,5K (в китайских компаниях это разрешение традиционно называют 1220p). Ещё стоит отметить пиковую яркость в 4000 нит и частоту обновления 120 Гц. Основная камера Honor 200 Pro будет оснащена 50-мегапиксельным сенсором OmniVision OV50H размером 1/1.3 дюйма, тогда как Honor 200 будет использовать сенсор Sony IMX906 размером 1/1.56 дюйма — обе камеры получат оптическую стабилизацию изображения. Также оба устройства будут оснащены батареей ёмкостью 5200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт, но Pro получит катушку на задней панели для беспроводной зарядки мощностью 66 Вт и чип Honor C1+ для улучшенной беспроводной и сотовой связи.