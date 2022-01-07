Характеристики Honor Magic V слили в сеть

Складные устройства, несмотря на то, что они еще не являются массовыми, активно набирают популярность, и все больше производителей телефонов работают над добавлением складных моделей в свои линейки. Например, смартфон Magic V от компании Honor недавно попал в новости, и утечки информации о нем уже давно циркулируют в интернете. А теперь информационное издание MySmartPrice опубликовало утечку рендеров и спецификаций предстоящего складного устройства. Для начала давайте начнем с недавно опубликованных рендеров устройства. Ожидается, что складной телефон будет доступен в трех цветовых вариантах: оранжевом, белом и черном. Судя по рендерам устройства, оранжевый вариант имеет отделку из искусственной кожи, а белый и черный варианты имеют стеклянную заднюю панель. Черный кажется глянцевым, а вариант белого цвета имеет полосатый рисунок.

Сообщается, что телефон будет работать на новейшем флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, дополненном графическим процессором Adreno 730. Ожидается, что на крышке нового складного устройства будет 6,45-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2560 × 1080, 431 ppi и частотой обновления 120 Гц. Основной дисплей будет немного больше — 7,9 дюйма, и он снова будет OLED. Его разрешение составляет 2720 × 1984, а плотность пикселей — 381 ppi. Удивительно, но основной дисплей будет поддерживать частоту обновления дисплея лишь в 90 Гц. Благо, уже через три дня мы узнаем все нужные нам детали нового устройства.
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