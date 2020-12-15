Характеристики Huawei Enjoy 20 SE просочились перед его запуском

Huawei Enjoy 20 SE будет оснащен чипсетом Dimensity 700 5G, большой батарей емкостью 5000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 22,5 Вт. Новинка получит боковой сканер отпечатков пальцев. Больше информации о грядущем смартфоне к сожалению нет.
Согласно утечке, Huawei Enjoy 20 SE будет поставляться с 6,67-дюймовым дисплеем с разрешение Full HD + 1080 x 2400 пикселей. Для съемки селфи Enjoy 20 SE оснащена фронтальной камерой с разрешением 16 мегапикселей. На задней панели телефона есть установка из четырех камер, которая включает 48-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельную линзу и пару 2-мегапиксельных дополнительных датчиков.