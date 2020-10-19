Характеристики Huawei Mate 40 Pro подтвердились

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что смартфон Huawei Mate 40 Pro совсем скоро планируют официально представить. Это флагманское устройство, так что ожидания пользователей изначально были завышены. Теперь характеристики продукта окончательно слили в сеть. Оказалось, за основу производительности смартфона взят процессор Kirin 9000, который разработан самой компанией Huawei, плюс 8 гигабайт оперативной памяти и Android 10. Да, получить апгрейд до 11 версии операционной системы устройство, скорее всего, не сможет, но это не такая уж проблема. Вопрос лишь в стоимости этого гаджета, ведь от нее будет зависеть очень много. Ожидаем полноценного анонса и тогда уже обсудим цену на новинку.