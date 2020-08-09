Характеристики Huawei Mate 40 утекли в сеть

Профильное издание Slashleaks поделилось характеристиками смартфона Huawei Mate 40, выход которого ожидается в сентябре этого года. Итак, устройству прочат фирменную восьмиядерную платформу HiSilicon Kirin 9000, от 8 до 12 ГБ оперативной и 128, 256 или 512 ГБ встроенной флеш-памяти, поддержку быстрой зарядки, подэкранный сканер отпечатков пальцев и множество различных датчиков: силы тяжести, приближения, освещенности и ускорения. Разумеется, главной особенностью грядущей новинки должна стать основная камера, однако её характеристики пока не разглашаются. Впрочем, как и ориентировочная цена.