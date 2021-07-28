Характеристики Huawei P50 слили в сеть

Завтра Huawei анонсирует серию флагманских смартфонов Huawei P50 в Китае. И хотя в серию входит P50 Pro+, на завтрашнем событии производитель представит только Huawei P50 и Huawei P50 Pro. В преддверии запуска предполагаемые модели P50 прошли сертификацию китайского ведомства 3C — в то же время информационное издание My Smart Price раскрыло характеристики и цены на смартфон Huawei P50 Pro 4G. Как видно на скриншотах ниже, телефоны Huawei с кодовыми именами ABR-AL00 и JAD-AL50 получили одобрение 3C в Китае. Из списков характеристик видно, что эти телефоны могут поставляться с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Также важно уделить внимание тому, что смартфоны в этом списке указаны не с 5G, а с 4G LTE. Согласно утечке, Huawei P50 Pro 4G имеет 6,6-дюймовый OLED-экран с разрешением 2700 x 1228 пикселей. Он поддерживает частоту обновления 120 Гц, частоту дискретизации касания 300 Гц, частоту дискретизации касания 300 Гц и диммирование 1440 Гц.

Ещё под капотом Huawei P50 Pro 4G находится процессор Kirin 9000 — он работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти и будет доступен с вариантами встроенного хранилища 256 ГБ / 512 ГБ. Также P50 Pro 4G оснащен 13-мегапиксельной фронтальной камерой, на задней панели устройства находится основная камера на 50 Мп с диафрагмой f/1.8 и поддержкой OIS, объектив ToF на 40 Мп с диафрагмой f/1,6, сверхширокоугольный объектив на 13 Мп и камера на 64 Мп. Довольно неплохие характеристики, только вот стоимость для мировых рынков пока что не сообщают.
Комментарии и отзывы Huawei P50
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