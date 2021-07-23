Характеристики Huawei P50 утекли в сеть

В сеть утекли подробные параметры камерофонов Huawei P50, P50 Pro и P50 Pro+, официальный релиз которых запланирован на 29 июля. Итак, стандартная модель получит 6,3-дюймовый плоский OLED-экран с 10-битной глубиной цвета, кадровой частотой 90 Гц, платформу Snapdragon 888 в 4G-версии и фирменную SoC Kirin 9000E в 5G-варианте, аккумулятор емкостью 4200 мАч, проводную зарядку мощностью 66 Вт, тройную камеру с 3-кратный оптическим зумом и корпус толщиной 8,3 мм и массой 186 г.

Huawei P50 Pro оснастят изогнутым 6,7-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц, процессорами Kirin 9000 5G и Snapdragon 888 4G, батареей на 4300 мАч, беспроводной зарядкой на 50 Вт, перископным модулем с 5-кратным оптическим зумом и толщиной 8,6 мм. Huawei P50 Pro+ будет отличаться двойной селфи-камерой, только чипсетом Kirin 9000 5G, проводной зарядкой мощностью 100 Вт, жидкостным объективом и 10-кратным оптическим зумом.
Комментарии и отзывы Huawei P50
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