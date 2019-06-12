Характеристики MSI Oculux NXG252R раскрыты

В конце мая на выставке Computex 2019 был представлен монитор MSI Oculux NXG252R, который очень заинтересовал журналистов. Оказалось, что это очень мощное игровое решение, которое просто создано для киберспорта. У данной модели частота достигает 240 Гц, что позволяет вам в играх получать максимально плану картинку, плюс гаджет способен выдавать только FullHD разрешение, что дает вам возможность в тех же играх получать заветную частоту кадров. Это и правда очень крутой монитор для геймеров, которые хотят пойти в соревновательные дисциплины и там сражаться с другими людьми, но на текущий момент стоимость новинки не раскрывается. А без этого крайне тяжело определить уровень конкуренции с другими моделями на рынке игровых мониторов.