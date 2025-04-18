Характеристики Motorola Razr 60 Ultra слили в сеть

После множества утечек, в рамках которых инсайдеры раскрыли дизайн будущего Razr 60 Ultra (в США он, скорее всего, будет называться Razr+ 2025), сегодня появился почти полный набор характеристик данного устройства. Смартфон получит складной LTPO AMOLED-дисплей диагональю 7 дюймов с разрешением 1440p, частотой обновления 165 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит. В играх экран будет реагировать на прикосновения с частотой 300 Гц, а в обычных сценариях — 130 Гц. Внешний экран тоже впечатляет — здесь используется 4-дюймовая LTPO AMOLED-панель с такой же частотой обновления и отклика, но чуть ниже по яркости — 3000 нит. За производительность отвечает чип Snapdragon 8 Elite в паре с 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X и 512 ГБ быстрой флеш-памяти UFS 4.0.

Устройство будет работать под управлением Android 15 прямо из коробки. Основная камера на 50 Мп оснащена оптической стабилизацией и светосильной оптикой f/1.8. Вместо телеобъектива, как у Razr 50 Ultra, новая модель получит 50-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль, который также поддерживает макросъёмку. Фронтальная камера — тоже 50 Мп. Ёмкость аккумулятора составляет 4700 мАч, он поддерживает быструю проводную зарядку на 68 Вт и беспроводную на 30 Вт. Официальный анонс Razr 60 Ultra ожидается уже 24 апреля — вместе с базовой моделью Razr 60, а также, возможно, новым устройством из линейки Edge 60. Цена пока что под вопросом, но есть предположение, что доступным новый гаджет не будет.
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