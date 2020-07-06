Характеристики Poco M2 Pro утекли в сеть

Профильный ресурс Slashleaks поделился характеристиками и первым рендером смартфона Poco M2 Pro, демонстрирующим его переднюю панель. Если верить источнику, аппарат получит восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 720G, 6,67-дюймовый дисплей с разрешением FullHD+, врезанную в экран фронтальную камеру на 16 Мп, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флэш-памяти, боковой сканер отпечатков пальцев, основную квадрокамеру с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп, симметричный разъем USB-C, 3,5 мм разъем для наушников, аккумулятор ёмкостью 5020 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 33 Вт. Презентация смартфона в Индии ожидается в ближайшее время.

Комментарии и отзывы Poco M2 Pro
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