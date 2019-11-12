Характеристики Samsung Exynos 980

Samsung показал технические характеристики Exynos 980 на своем официальном сайте. Восьмиядерный процессор Exynos 980 состоит из двух мощных ядер Arm Cortex-A77 и шести эффективных ядер Cortex-A55 для оптимальной производительности, а так же интегрированный NPU. Он поддерживает дисплеи WQHD + с разрешением до 3360 x 1440 пикселей и оснащен модемом 5G. Exynos 980 поддерживает оперативную память LPDDR4X и хранилище UFS 2.1, eMMC 5.1.

Камера на Exynos 980 поддерживает до пяти отдельных датчиков. Процессор поддерживает датчики до 108 Мп. Многоформатный кодек (MFEC) на Exynos 980 поддерживает кодирование и декодирование 4K UHD со скоростью 120 кадров в секунду. Exynos 980 имеет поддерживает Wi-Fi 6.