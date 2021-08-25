Характеристики Samsung Galaxy S21 FE слили в сеть

Больше не вызывает сомнений, что корейский технологический гигант Samsung планирует в ближайшее время выпустить Galaxy S21 FE. Устройство неоднократно появлялось в сливах информации от известных инсайдеров, да и в целом информации на просторах интернета предостаточно. Вскоре после того, как в сети появились 3D-рендеры Galaxy S21 FE, устройство было замечено в консоли Google Play. Информация из Google Play о смартфоне Galaxy S21 FE, обнаруженная изданием MyFixGuide, подтверждает некоторые ключевые характеристики флагманской модели. В списке характеристик указано, что Galaxy S21 FE будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 888 с графическим процессором Adreno 660 и частотой 840 МГц. Процессор работает в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Ходят слухи о версии Exynos 2100, но мы не можем подтвердить, станет ли это реальностью.

Хотя размер дисплея не был указан, S21 FE имеет разрешение экрана 1080 x 2009 пикселей. Более ранние утечки показывают, что устройство, как ожидается, будет оснащено 6,4-дюймовым дисплеем FHD+ с матрицей AMOLED и частотой обновления 120 Гц. Дисплей имеет дизайн с отверстием, в котором находится 32-мегапиксельная селфи-камера. Устройство также будет работать на Android 11 с фирменной прошивкой OneUI. Что касается даты релиза, то это пока загадка. Нам остается только дождаться окончательного анонса от Samsung, но запуск устройства, скорее всего, состоится в ближайшие месяцы.