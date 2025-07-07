Характеристики Samsung Galaxy Z Fold 7 окончательно слили в сеть

Несмотря на уменьшенный вес, у смартфона будут более крупные экраны — речь про внешний дисплей на 6,5 дюйма и внутренний на 8 дюймов. Ёмкость аккумулятора останется прежней — 4400 мАч. Работать устройство будет на процессоре Snapdragon 8 Elite, а объёмы встроенной памяти составят 256 или 512 ГБ (в некоторых регионах может появиться версия с 1 ТБ, как это было с Fold 6). Из камер упоминается лишь основная на 200 Мп. Не менее интересной новинкой станет и Galaxy Z Flip 7 — у него будет значительно увеличенный внешний экран диагональю до 4,1 дюйма, который обрамляет блок камер, как у последних моделей Motorola Razr. Такой дизайн недавно «засветился» в слитом видео с реальным устройством. Galaxy Flip 7 также станет тоньше предыдущих моделей, несмотря на более ёмкий аккумулятор в 4300 мАч. Ещё ожидается анонс Galaxy Z Flip 7 FE, но он менее интересен.