Характеристики Samsung Galaxy Z Fold 7 окончательно слили в сеть

До официальной презентации новых устройств Samsung остаётся всего два дня, и в сети продолжают появляться утечки, раскрывающие всё больше подробностей о грядущих складных смартфонах. На этот раз стали известны ключевые характеристики трёх моделей — Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 и новой бюджетной версии Z Flip 7 FE. Например, новый Z Fold 7 станет заметно тоньше своих предшественников. В раскрытом виде его толщина составит всего 4,2 мм, а в сложенном — 8,9 мм. Это ставит его вровень с Oppo Find N5, при этом модель всего на 0,1 мм толще Honor Magic V5. При этом весить устройства будет всего 216 грамм, что сделает его самым лёгким складным смартфоном-книжкой на рынке.

Несмотря на уменьшенный вес, у смартфона будут более крупные экраны — речь про внешний дисплей на 6,5 дюйма и внутренний на 8 дюймов. Ёмкость аккумулятора останется прежней — 4400 мАч. Работать устройство будет на процессоре Snapdragon 8 Elite, а объёмы встроенной памяти составят 256 или 512 ГБ (в некоторых регионах может появиться версия с 1 ТБ, как это было с Fold 6). Из камер упоминается лишь основная на 200 Мп. Не менее интересной новинкой станет и Galaxy Z Flip 7 — у него будет значительно увеличенный внешний экран диагональю до 4,1 дюйма, который обрамляет блок камер, как у последних моделей Motorola Razr. Такой дизайн недавно «засветился» в слитом видео с реальным устройством. Galaxy Flip 7 также станет тоньше предыдущих моделей, несмотря на более ёмкий аккумулятор в 4300 мАч. Ещё ожидается анонс Galaxy Z Flip 7 FE, но он менее интересен.