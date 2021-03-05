Характеристики Vivo X60 слили в сеть

Устройства серии Vivo X60 получили сертификаты в государственном учреждении BIS в Индии, свидетельствующие о скором запуске линейки смартфонов на рынке. Более того, сегодня директор по стратегии бренда Vivo India Нипун Мария подтвердила релиз смартфона и все устройства, которые будут представлены в новой линейке гаджета. К примеру, он официально сообщил, что серия Vivo X60 будет включать базовый смартфон Vivo X60, его слегка улучшенную версию X60 Pro и самый продвинутый вариант X60 Pro+. Более того, он даже заявил, что X60, X60 Pro будут оснащены процессором Snapdragon 870 от Qualcomm, а X60 Pro+ получит флагманский процессор Snapdragon 888. Остается лишь дождаться презентации и посмотреть на то, что данные смартфоны из себя представляют.