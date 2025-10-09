Характеристики XR-шлема Samsung слили в сеть

Ожидается, что Samsung представит свою XR-гарнитуру под кодовым названием Project Moohan уже в этом месяце, однако утечка, опубликованная Android Headlines, раскрыла возможные характеристики устройства заранее. Согласно данным источника, гарнитура на базе Android получит 4K-дисплей micro-OLED с плотностью 4032 пикселя на дюйм — это выше, чем 3386 пикселя на дюйм у Apple Vision Pro. По информации Android Headlines, Project Moohan будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon XR2 Plus Gen 2, поддерживающем разрешение 4,3K при частоте 90 кадров в секунду на каждый глаз. Также сообщается о множестве датчиков, размещённых спереди и внутри корпуса, которые позволят управлять устройством при помощи рук, глаз и голоса.

Эти сведения подтверждают впечатления журналистки Виктории Сон, которая ещё в прошлом году пробовала гарнитуру в действии и отметила, что в ней встроен ИИ-ассистент Google Gemini. Вес устройства составляет 545 граммов, а время автономной работы, по данным издания, достигает примерно двух часов при обычном использовании или двух с половиной часов при просмотре видео — показатель, который выглядит немного противоречиво. Питание гарнитуры подаётся через разъём с левой стороны, к которому подключается внешний аккумулятор. Также сообщается о наличии колёсика для регулировки оголовья, мягкой внутренней подкладки и съёмных светозащитных экранов, блокирующих внешнее освещение. Официальный анонс Project Moohan может состояться уже 21 октября.
Глобальную версию HONOR Magic V5 оценили в 2000 евро…
Компания Honor представила глобальную версию складного смартфона Magic V5, который был выпущен в Китае по…
Google Pixel 10 Pro Fold получит защиту от воды и пыли…
Грядущий смартфон Google Pixel 10 Pro Fold может стать первым складным смартфоном с полной защитой от пыл…
Смартфон Redmi K90 протестировали в бенчмарке…
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Redmi K90, р…
Samsung Galaxy S25 FE выйдет раньше ожидаемого …
Корейское издание FN News сообщает, что глобальный релиз смартфона Samsung Galaxy S25 FE состоится уже в …
TSMC подняла цены на производство чипов…
Неделя, на которую пришлись официальные анонсы Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Qualcomm и Dimensity 9500 от M…
Бюджетный смартфон Redmi 15C вышел в России …
Компания diHouse объявила о старте российских продаж смартфона Redmi 15C, который оценен в 10 тысяч рубле…
Смартфоны Samsung Galaxy S22 обновили до Android 16…
Компания Samsung начала распространение фирменной прошивки One UI 8 на базе операционной системы Android …
TSMC готовит до 100 тысяч пластин 2 нм в 2026 году…
Ожидается, что процессоры TSMC на 2-нм технологическом узле вызовут огромный спрос в отрасли, даже превыш…
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфоновОбзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor