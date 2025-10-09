Характеристики XR-шлема Samsung слили в сеть

Эти сведения подтверждают впечатления журналистки Виктории Сон, которая ещё в прошлом году пробовала гарнитуру в действии и отметила, что в ней встроен ИИ-ассистент Google Gemini. Вес устройства составляет 545 граммов, а время автономной работы, по данным издания, достигает примерно двух часов при обычном использовании или двух с половиной часов при просмотре видео — показатель, который выглядит немного противоречиво. Питание гарнитуры подаётся через разъём с левой стороны, к которому подключается внешний аккумулятор. Также сообщается о наличии колёсика для регулировки оголовья, мягкой внутренней подкладки и съёмных светозащитных экранов, блокирующих внешнее освещение. Официальный анонс Project Moohan может состояться уже 21 октября.