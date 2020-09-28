Характеристики Xiaomi Mi 10T и 10T Pro утекли в сеть

Авторитетный искатель утечек Судханшу Амбхоре поделился характеристиками смартфонов Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro, которые будут представлены через несколько дней. Итак, обе модели оснастят 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, разрешением Full HD+ и соотношением сторон 20:9, топовой платформой Snapdragon 865, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, боковым дактилоскопом, модулем NFC, стереодинамиками и отсутствием 3,5-мм разъёма. Габариты смартфонов составят 165,1:76,4:9,33 мм, а масса – 218 г.

При этом, старшая модель получит версию на 256 ГБ флэш-памяти, основную камеру с главным модулем на 108 Мп и оптической стабилизацией, сверхширокоугольным на 13 Мп и макромодулем на 5 Мп, а также фронтальную камеру разрешением 20 Мп. Младшая модель будет отличаться главным датчиком изображения разрешением 64 Мп.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 10T
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