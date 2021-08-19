Характеристики ZTE Nubia Red Magic 6S слили в сеть

Ранее в этом году Nubia представила серию смартфонов Red Magic 6, включая смартфоны Red Magic 6 и Red Magic 6 Pro. Смартфоны поставлялись с флагманским чипсетом и игровой начинкой — поддерживалась частота обновления дисплея в 165 Гц и быстрая зарядка вплоть до 120 Вт. Теперь новый смартфон из этой серии появился в сертификационной базе данных 3C с такой же поддержкой быстрой зарядки 120 Вт, но более производительным железом. Новый смартфон линейки прошёл сертификацию в 3C с номером модели NX669J-S. Считается, что это грядущий смартфон Red Magic 6S — он имеет безумно быструю поддержку быстрой зарядки 120 Вт, но, к сожалению, сертификация не раскрывает никаких других подробностей о его батарее. Ожидается, что Red Magic 6S будет иметь некоторые улучшения по сравнению с предшественником — смартфон может поставляться с аналогичным дисплеем с высокой частотой обновления 165 Гц.

Более того, инсайдеры сообщают, что смартфон получит самый производительный мобильный процессор с новой системой охлаждения. Ходят слухи, что он может появиться с новейшей процессором Qualcomm Snapdragon 888 Plus, но, конечно, пока что это лишь предположение от инсайдеров, а не официальная информация. Стоит напомнить, что смартфоны Nubia Red Magic 6 и 6 Pro оснащены процессором Qualcomm Snapdragon 888 с оперативной памятью LPDDR5 и встроенным хранилищем UFS 3.1. Соответственно, если новый смартфон будет мощнее, то он обязательно должен получить Plus-версию процессора.
Комментарии и отзывы ZTE Nubia Red Magic 6S
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