Характеристики бюджетного Redmi 9A слили в сеть

Сетевые источники опубликовали характеристики смартфона Redmi 9A, которые, как утверждается, были слиты с официального сайта Xiaomi. Итак, аппарат получит 6,53-дюймовый дисплей с разрешением HD+ и врезанной фронтальной камерой на 5 Мп, еще не представленную платформу MediaTek Helio G25, основную камеру с датчиком изображения разрешением 13 Мп и батарею ёмкостью 5000 мАч.

Также сообщается, что фитнес-браслет Mi Band 4C получит 1,08-дюймовый экран со стеклом 2.5D, защиту от воды (5 ATM), поддержку Bluetooth 5.0 и автономность в течение 14 дней.
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