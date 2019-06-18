Характеристики бюджетного флагмана Pocophone F2

Тыльная камера, согласно утечке, содержит три оптических сенсора на 48 МП, 20 МП и 12 МП. Камеры можно назвать стабилизацию изображения и фазовый автофокус. Энергоснабжение возложено на батарею емкостью 4000 мАч. Имеется функция быстрой зарядки.Экранная панель новинки обеспечивает разрешение 2340 х 1080 пикселей при размере диагонали 6,41 дюйма. Сверху находится каплеобразный вырез для селфи-камеры (разрешение равно 25 МП). Кроме того, в поверхность экрана будет интегрирован сканер отпечатков пальцев.Аппаратной базой станет топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 855. Минимальный объем ОЗУ будет равен 6 ГБ, а в самой дорогой конфигурации будет 12 ГБ «оперативки». Что касается встроенного флэша, то ему приписывают как минимум 128 ГБ.Стоимости новинки пока неизвестно.