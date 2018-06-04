Характеристики флагмана Oppo Find X утекли в сеть

2018-06-04, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Oppo Find X; [43]
Один из пользователей китайской социальной сети Weibo опубликовал подробные технические характеристики смартфона Oppo Find X, который еще не был представлен официально. Если верить источнику, флагман оснастят 6,42-дюймовым дисплеем с разрешением 2K+, топовым процессором Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, аккумулятором на 4000 мАч, поддержкой быстрой зарядки Super VOOC, фронтальной камерой с системой трехмерного сканирования лиц, двойной основной камерой с пятикратным зумом и предустановленную операционную систему Android 9. Согласно предыдущей утечке, аппарат получит безрамочный дизайн с полукруглым вырезом вверху экрана.


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