Характеристики и Vivo S7t 5G

В сети появились характеристики и изображения неанонсированного смартфона Vivo S7t 5G.

Изображения Vivo S7t 5G показывают, что его дизайн идентичен прошлогоднему телефону Vivo S7 5G. Смартфон имеет 6,44-дюймовый дисплей, поддерживающий разрешение Full HD + 1080 x 2400 пикселей. Широкая выемка на дисплее имеет 44-мегапиксельную основную селфи-камеру и 8-мегапиксельный объектив. Задние камеры имеют 64-мегапиксельный основной объектив, 8-мегапиксельный дополнительный объектив и 2-мегапиксельный макро сенсор.

Vivo S7t 5G получит 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, а его номинальная емкость аккумулятора составит 3920 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. На изображение указано, что номер модели Vivo S7t 5G является V2080A и будет продаваться в таких цветах, как Jazz Black и Monet. Устройство с номером модели V2048A ранее был замечен в Geekbench , Google Play Console и сертификации 3C.